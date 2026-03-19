Axios: Трамп знал о планах Израиля ударить по газовому объекту Ирана
Президент США Дональд Трамп лукавит, когда говорит, что был не в курсе о планах Израиля атаковать газовое месторождение Ирана Южный Парс. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
Ранее президент США заявил, что «США ничего не знали об этой конкретной атаке», и подчеркнул, что Катар «ни в коей мере не был причастен и не имел никакого представления о ней».
Однако, по данным источников, Трамп был осведомлен о готовящемся ударе и координировал действия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Целью атаки, как отмечается, было сдерживание Ирана от дальнейших попыток нарушить поставки нефти через Ормузский пролив.
После ракетных ударов Ирана по объектам газовой инфраструктуры Катара Трамп заявил, что Тегеран «несправедливо и необоснованно атаковал часть газовой инфраструктуры СПГ Катара».
При этом Трамп пригрозил, что в случае новых атак Ирана на Катар США «с помощью Израиля или без него уничтожат все газовое месторождение Южный Парс с такой силой, какой Иран никогда не видел». Он добавил, что не хочет предпринимать шаги с долгосрочными последствиями, но «не будет колебаться», если атаки продолжатся.
18 марта Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности Эселуйе и Южный Парс на юге страны. Представитель центрального штаба ВС исламской республики в эфире гостелерадиокомпании Ирана заявил, что Тегеран будет уничтожать объекты энергетической инфраструктуры США и Израиля в ответ на удары по иранской территории.
После этого Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy.