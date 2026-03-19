Эмиссар Трампа: Лукашенко примет участие в одном из заседаний «Совета мира»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что примет участие в одном из заседаний «Совета мира», заявил спецпосланник США Джон Коул, передает «БелТА».
Он рассказал, что в Вашингтоне были разочарованы тем, что Лукашенко не смог приехать на первое заседание 19 февраля. Тогда президент США Дональд Трамп пригласил белорусского лидера поучаствовать в любых других заседаниях совета.
22 января лидеры 19 стран подписали устав «Совета мира». Трамп отметил, что его создание можно считать «великим наследием». Он заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Приглашение на вступление в новую организацию было направлено 50 странам. 28 января госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что «Совет мира» не будет заменой ООН.
19 февраля на первом заседании Трамп заявил, что «Совет мира» будет фактически следить за деятельностью ООН и обеспечивать ее надлежащее функционирование. При этом он отметил, что не следует обесценивать ООН, у организации огромный потенциал, который она в конечном итоге оправдает.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана деятельность совета была временно приостановлена.