Путин: прокуратура должна незамедлительно реагировать на нарушения против детей
Прокуратура должна незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних и других социально уязвимых групп населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры России.
«Как и прежде, самой востребованной у граждан остается правозащитная деятельность прокуроров, а значит, средствами прокурорского надзора следует добиваться более качественного и последовательного решения жизненно важных проблем людей, безусловной реализации их конституционных прав и свобод», – сказал российский лидер.
По словам Путина, особое внимание также должно уделяться защите прав предпринимателей и всех участников хозяйственной деятельности в России.
Выступление президента на заседании анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отмечал, что на мероприятии традиционно выступит генпрокурор, а затем глава государства даст «заключительные ремарки».
19 марта 2025 г. Путин также принимал участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Тогда он говорил о преступлениях украинских военных и иностранных наемников в России, обсудил с представителями ГП вопросы надзора за закупками оборудования для медучреждений, а также защиту прав бизнесменов.