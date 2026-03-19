Путин: прокуратура должна незамедлительно реагировать на нарушения против детей

19 марта 2025 г. Путин также принимал участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Тогда он говорил о преступлениях украинских военных и иностранных наемников в России, обсудил с представителями ГП вопросы надзора за закупками оборудования для медучреждений, а также защиту прав бизнесменов.