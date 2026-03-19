Песков назвал недопустимым нанесение ударов по журналистам
Ранения журналистов недопустимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар по журналисту и оператору Russia Today (RT) в Ливане.
«Очень многие журналисты становятся и жертвами, не дай Бог, и получают ранения в ходе своей журналисткой работы. Это недопустимо», – сказал он.
Ранее в RT сообщили, что корреспондент Стив Суини и оператор телеканала ранены в результате израильской атаки на юге Ливана. Оба в сознании, их госпитализировали. По словам журналистов, израильский самолет выпустил ракету по машине, когда они ехали через мост возле военной базы.
25 февраля Комитет по защите журналистов (CPJ) сообщил, что в 2025 г. в ходе вооруженных конфликтов погибли 129 журналистов и сотрудников СМИ. В двух третях случаев ответственность за гибель журналистов в 2025 г. CPJ возлагает на Израиль. По данным организации, 86 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа, при этом более 60% из них были палестинскими журналистами, освещавшими боевые действия.