Песков назвал недопустимым нанесение ударов по журналистам

25 февраля Комитет по защите журналистов (CPJ) сообщил, что в 2025 г. в ходе вооруженных конфликтов погибли 129 журналистов и сотрудников СМИ. В двух третях случаев ответственность за гибель журналистов в 2025 г. CPJ возлагает на Израиль. По данным организации, 86 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа, при этом более 60% из них были палестинскими журналистами, освещавшими боевые действия.