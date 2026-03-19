Средства ПВО сбили десять беспилотников за 12 часов
В период с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Из них четыре дрона сбили над территорией Курской области, еще три – над Брянской. Два беспилотника перехватили над Белгородской областью и один – над Крымом.
Оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 19 марта силы ПВО уничтожили 138 украинских БПЛА. Больше всего (40) было сбито над Краснодарским краем, еще 35 – над Крымом.
Ночью 18 марта ПВО перехватили 85 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее число сбитых БПЛА – 42 – пришлось на территорию Краснодарского края.