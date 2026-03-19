Трамп назвал политическим пиаром слова Зеленского о помощи в войне с Ираном
Киев не оказывал помощь Вашингтону на Ближнем Востоке, заявления президента Украины Владимира Зеленского об этом являются политическим пиаром. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу MS NOW, сообщила журналистка Стефани Рул.
«[Трамп] сказал, что они [Украина] ничего не сделали и все, о чем говорит Зеленский, – о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам, – это делается исключительно в политических и пиар-целях», – сказала она.
Зеленский заявил 15 марта, что США заинтересованы в заключении соглашения с Украиной по обмене технологиями и опытом работы с беспилотниками.
7 марта Politico писало, что Вашингтон может обратиться к Киеву для помощи с отражением иранских атак. Издание сообщало, что это может стать «одним из немногих случаев, когда Украина может публично предложить США что-то действительно ценное в стремлении получить финансовую и военную поддержку».
Президент США после публикации заявлял, что Вашингтон не нуждается в украинской помощи в войне для отражения ударов Ирана.