Politico: Мелони заявила лидерам ЕС, что понимает позицию Орбана по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите ЕС в Брюсселе заявила, что понимает позицию венгерского премьера Виктора Орбана по блокировке финансирования Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять источников из дипломатических кругов.
«Мелони сказала своим коллегам, что понимает причины, по которым венгерский лидер разозлил весь блок», – пишет издание.
По данным издания, Мелони отметила, что считает действия Орбана «нормальными» и добавила, что в аналогичной ситуации могла бы их понять. При этом сама она поддерживает взятие еврозайма в 90 млрд евро для финансирования Украины.
В правительстве Италии эти заявления премьера опровергли, пояснив, что предписываемое Мелони утверждение «совершенно безосновательно».
Венгрия на саммите отказалась снять вето на запуск процедуры привлечения еврозайма в 90 млрд евро для финансирования Украины в 2026–2027 гг. Орбан настаивает на возобновлении транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», прерванного 27 января.
19 марта Politico сообщало, что в ЕС рассматривают возможность судебного разбирательства в отношении Орбана из-за блокировки кредита. Решение о выделении средств требует согласия всех 27 стран союза.