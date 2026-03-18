Главная / Политика /

ТАСС: Венгрия отказалась снять вето с 20-го пакета санкций в отношении РФ

Венгрия отказалась снять вето с 20-го пакета санкций в отношении России, а также не согласовала решение выделить Киеву 90 млрд евро. Об этом сообщил источник ТАСС на саммите Евросоюза (ЕС).

12 марта глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия намерена блокировать принятие 20-го пакета санкций ЕС до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода «Дружба».

8 марта президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ЕС в связи с отсутствием прогресса по новым санкциям против России и финансовой помощи Киеву. Украинский лидер заявил, что пока нет никаких подвижек по принятию 20-го пакета экономических санкций и не продвигается вопрос о предоставлении республике кредита на 90 млрд евро.

В феврале Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов. Пакет до сих пор не согласован странами ЕС.

