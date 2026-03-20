«Ростех» передал армии комплексы «Панцирь-С», которые могут сбивать Storm Shadow

Системы «Панцирь-С» используются для противовоздушной обороны военных и административно-промышленных объектов, а также целых районов, уточнили в «Ростехе». Комплекс является одним из центральных элементов защиты воздушного пространства страны. По данным госкорпорации, комплекс «перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника». Речь о поражении разных типов беспилотников, баллистических ракет ATACMS, крылатых Storm Shadow и «Фламинго», скоростных HARM, а также управляемых снарядов HIMARS и других целей.