«Ростех» передал армии комплексы «Панцирь-С», которые могут сбивать Storm Shadow
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») передал Вооруженным силам РФ партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
Системы «Панцирь-С» используются для противовоздушной обороны военных и административно-промышленных объектов, а также целых районов, уточнили в «Ростехе». Комплекс является одним из центральных элементов защиты воздушного пространства страны. По данным госкорпорации, комплекс «перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника». Речь о поражении разных типов беспилотников, баллистических ракет ATACMS, крылатых Storm Shadow и «Фламинго», скоростных HARM, а также управляемых снарядов HIMARS и других целей.
В конце января «Ростех» впервые поставил в войска российской армии новые «Зубры» для защиты от БПЛА. Новые комплексы «Высокоточки» были развернуты для прикрытия ближней зоны критически важных объектов инфраструктуры. Их радиолокационные станции могут обнаруживать широкий спектр воздушных угроз – от крупных целей до малоразмерных, включая барражирующие боеприпасы.