МИД РФ вызвал посла Израиля из-за ударов по журналистам в Ливане
Посол Израиля Одед Йосеф, вызванный в МИД России в связи с ударом по журналистам в Ливане, прибыл в дипведомство. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Йосеф не стал отвечать на вопросы прессы, объяснив это тем, что «не хочет опоздать на встречу».
20 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что посла вызвали в МИД в связи с ударом по съемочной группе RT в Ливане.
Ракетная атака израильских ВВС на юге Ливана была совершена 19 марта, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, были ранены сотрудники съемочной группы телеканала RT, находившейся там на редакционном задании.
«Пострадавшим в результате взрыва боеприпаса в непосредственной близости от места проведения съемок корреспонденту С. Суини и оператору А.Р. Сбейти оказана необходимая медицинская помощь», – отмечала дипломат.
По словам Захаровой, подобные действия израильской стороны и ее военных рассматриваются Россией «как грубое нарушение норм международного права, сознательное воспрепятствование работе сотрудников средств массовой информации и покушение на их здоровье и жизнь». Российская сторона намерена изложить свои оценки произошедшего послу Израиля в Москве.