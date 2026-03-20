Песков: Европа провоцирует продолжение украинского конфликта
Нет точного ответа на вопрос, зачем европейские страны до сих пор провоцируют продолжение конфликта России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас же главный к ним вопрос, зачем они фактически напрямую допустили свое вовлечение в конфликт вокруг Украины. Зачем им это надо?» – сказал представитель Кремля.
Европейский союз (ЕС) сейчас работает над предоставление кредита Украине в размере 90 млрд евро. Очередное голосование по предоставлению кредита прошло 19 марта. Прежде инициативу блокировала только Венгрия, теперь к ней присоединилась и Словакия. За предоставление кредита проголосовали 25 из 27 стран ЕС. Главной претензией венгерских и словацких властей является ситуация вокруг нефтепровода «Дружба».
В 2025 г. страны «Большой семерки» (G7) предоставили Украине кредит в размере $37,9 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Эта сумма составила более 70% от всего иностранного финансирования украинского бюджета.