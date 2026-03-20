Песков: Европа провоцирует продолжение украинского конфликта

Европейский союз (ЕС) сейчас работает над предоставление кредита Украине в размере 90 млрд евро. Очередное голосование по предоставлению кредита прошло 19 марта. Прежде инициативу блокировала только Венгрия, теперь к ней присоединилась и Словакия. За предоставление кредита проголосовали 25 из 27 стран ЕС. Главной претензией венгерских и словацких властей является ситуация вокруг нефтепровода «Дружба».