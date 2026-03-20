Песков: Европа «стреляет в ногу» своим избирателям при отказе от российского СПГ
Европейские лидеры «стреляют в ногу» своим избирателям, заявляя об отказе от российского СПГ даже при дефиците энергоресурсов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, остались ли у Москвы сомнения в необходимости полного ухода РФ с европейского рынка после заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, что ЕК не намерена пересматривать сроки отказа от российского СПГ даже при дефиците энергоресурсов в Европе.
По словам Пескова, Россия будет делать то, что «наилучшим образом соответствует ее интересам и ее выгоде». Если новые растущие рынки, нуждающиеся в сжиженном газе, нефти и нефтепродуктах, будут более привлекательны, то «полная ориентация будет на эти рынки», подчеркнул он.
«Европейцы продолжают стрелять себе в ногу. Точнее, в ногу своих избирателей. И сейчас уже очевидно, что, конечно, европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут», – добавил пресс-секретарь российского лидера.
20 марта фон дер Ляйен заявила, что у ЕК «есть цели, и мы придерживаемся наших целей». «Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию», – сказала она.
Европарламент одобрил законопроект о постепенном прекращении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в декабре 2025 г. По документу, поставка российского СПГ на спотовый рынок ЕС будет запрещена после вступления в силу нового регламента в начале 2026 г., а импорт трубопроводного газа будет поэтапно остановлен к 30 сентября 2027 г.