Лукашенко согласился на «большую сделку» с Трампом

«»Большая сделка» – это не только политзаключенные, хотя я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет статей политических заключенных. Ну, а те, кто предатели, шпионы, и таких немало было, мы им, так сказать, дарили с барского плеча. <...> Я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям, никогда», – сказал Лукашенко, упомянув также тему работы посольств, ядерных материалов в Белоруссии, вопросы таможни и передвижения наркотиков.