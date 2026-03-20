Лукашенко согласился на «большую сделку» с Трампом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласен на «большую сделку» с главой Белого дома Дональдом Трампом, в которой будут отражены вопросы, стоящие в повестке переговоров двух стран. Об этом заявил белорусский лидер, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, сделка была предложена представителями США от имени Трампа.
«Я что, отпираться буду? Не то, что я уже там счастлив. Но для Белоруссии это важно, и для меня в том числе», – сказал Лукашенко.
Президент республики добавил, что страна обозначила свои интересы и направила США соответствующие предложения, они прорабатываются.
«»Большая сделка» – это не только политзаключенные, хотя я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет статей политических заключенных. Ну, а те, кто предатели, шпионы, и таких немало было, мы им, так сказать, дарили с барского плеча. <...> Я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям, никогда», – сказал Лукашенко, упомянув также тему работы посольств, ядерных материалов в Белоруссии, вопросы таможни и передвижения наркотиков.
По словам Лукашенко, Трамп провести встречу у него дома во Флориде, все «обсудить и договориться».
Лукашенко также заявил, что у Вашингтона нет цели оторвать Белоруссию от России, передает «Белта». По данным издания, глава государства заявил об этом после переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Белорусский лидер сообщил, что предупредил американцев о том, что Россия и Китай – не просто союзники, а близкие республике государства. «И я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное, они это учитывают», – сказал Лукашенко.