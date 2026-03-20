Собянин сообщил об уничтожении 21 летевшего на Москву БПЛА
На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 21 украинский беспилотник. Сейчас на месте падения их обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В связи с атакой дронов Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Внуково». Мера действовала с 17:15 мск до 17:38 мск.
Кроме того, аналогичные ограничения в течение суток 20 марта действовали в воздушных гаванях Волгограда, Геленджика и Калуги («Грабцево»).
В период с 11:00 по 14:00 мск средства ПВО сбили над территорией РФ 29 беспилотников. Дроны были ликвидированы над Брянской и Белгородской областями.