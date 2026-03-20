Росавиация ввела ограничения на работу «Внуково»
Московский аэропорт «Внуково» временно не принимает и не отправляет самолеты, объявили в Росавиации.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.
Глава подмосковного муниципального округа Истра Татьяна Витушева предупредила жителей о беспилотной опасности. Над Истрой уничтожили три БПЛА.
С 11:00 по 14:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 29 беспилотников. Дроны были сбиты над территорией Брянской и Белгородской областей.