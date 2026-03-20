Трамп: США не хотят прекращать войну, потому что «стирают Иран с лица земли»
США не намерены прекращать военные действия против Ирана, заявил президент страны Дональд Трамп. Его слова транслировал Fox News.
«Мы можем вести диалог, но я не хочу прекращения огня. Вы не прекращаете огонь, когда буквально стираете другую сторону с лица земли», – сказал он.
По словам Трампа, иранские вооруженные силы значительно ослаблены. Он утверждает, что у страны «нет флота, нет военно-воздушных сил, нет техники», а также уничтожены системы противовоздушной обороны и радиолокации.
Президент США также заявил, что Вашингтон «победил» в Иране. «С военной точки зрения мы перемещаемся совершенно свободно. Они только мешают судоходству в проливе. Но с военной точки зрения с ними покончено», – сказал Трамп.
20 марта Reuters писал, что вооруженные силы США перебросят на Ближний Восток «тысячи» морских пехотинцев и моряков. В регионе будет развернут авианосец USS Boxer вместе с его экспедиционным корпусом морской пехоты.