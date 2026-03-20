Не менее 30 человек ранены в результате удара по городу Арад на юге Израиля

В городе Арад на юге Израиля повреждены несколько зданий в результате попадания иранской баллистической ракеты, пострадали около 30 человек. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на организацию «Маген Давид Адом».

«Бригады MDA оказывают помощь примерно 30 пострадавшим в состоянии различной степени тяжести», – говорится в сообщении организации.

Среди раненых – пятилетняя девочка, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Еще 11 человек находятся в состоянии средней тяжести.

21 марта Иран также атаковал израильский город Димона, где находится Ядерный исследовательский центр. МАГАТЭ заявило, что не фиксирует повышенных уровней радиационного фона. В результате атаки пострадали как минимум 47 человек, в том числе 10-летний ребенок.

