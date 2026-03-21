Уолтц: война против Ирана соответствует платформе «Америка прежде всего»
Посол США при ООН Майк Уолтц заявил, что военные действия против Ирана не противоречат внешнеполитической платформе «Америка прежде всего», с которой Дональд Трамп баллотировался в президенты. В ходе выступления в эфире CNN он отметил, что глава государства стремится завершить войны по всему миру, а в данном случае речь идет о конфликте, который длится уже 47 лет. Уолтц подчеркнул, что Трамп дал шанс дипломатии, прежде чем решил, что «хватит», и прибег к военным действиям против Тегерана.
Отвечая на вопросы ведущей Даны Бэш и аудитории в студии в Нью-Йорке, дипломат сообщил, что в этом конфликте у президента есть «все варианты», включая развертывание американских сил на территории Ирана. При этом ослабление ядерных объектов страны с воздуха или с моря остается «предпочтительным вариантом». Уолтц также назвал «очень временным» решение администрации снять санкции с миллионов баррелей иранской нефти, объяснив это необходимостью победить стратегию Тегерана, направленную на чрезмерное повышение цен на энергоносители.
Один из участников встречи спросил посла, как война, финансируемая за счет его налогов, помогает ему. В ответ Уолтц указал на другие политики Трампа в сфере жилья и налогов, заявив, что президенту приходится принимать «трудные решения» в отношении «геноцидного террористического режима».