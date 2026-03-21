Уолтц: война против Ирана соответствует платформе «Америка прежде всего»

Посол США при ООН Майк Уолтц заявил, что военные действия против Ирана не противоречат внешнеполитической платформе «Америка прежде всего», с которой Дональд Трамп баллотировался в президенты. В ходе выступления в эфире CNN он отметил, что глава государства стремится завершить войны по всему миру, а в данном случае речь идет о конфликте, который длится уже 47 лет. Уолтц подчеркнул, что Трамп дал шанс дипломатии, прежде чем решил, что «хватит», и прибег к военным действиям против Тегерана.