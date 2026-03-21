Вучич: предотвратить третью мировую войну будет трудно
Предотвратить третью мировую войну будет сложно, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung президент Сербии Александр Вучич. Он не исключил, что она уже началась.
«Возможно, она уже началась – только официально мы еще так не говорим», – сказал Вучич.
По словам президента Сербии, борьба за нефть, газ, редкие металлы и другие ресурсы уже идет. Он провел параллель с Первой и Второй мировыми войнами, отметив, что обе начались с региональных конфликтов, которые затем переросли в прямое столкновение крупных военно-политических блоков.
«Подобное мы наблюдаем и сегодня. На крупных континентах – в Азии, Америке и Европе – все отчетливее вырисовываются геополитические блоки», – подчеркнул сербский лидер.
Глава сербского государства также предупредил о риске применения тактического ядерного оружия в текущих конфликтах.
«Многие игроки в настоящее время пытаются выиграть время, в то же время ведется подготовка к более крупным и масштабным противостояниям. Поэтому я, к сожалению, не исключаю, что в таких конфликтах когда-нибудь будет применено и тактическое ядерное оружие», – отметил Вучич.
Говоря о конфликте между Россией и Украиной, Вучич заявил, что государство, обладающее ядерным оружием, невозможно победить военным путем.
Президент Сербии также обвинил Запад в двойных стандартах в отношении международного права. Он напомнил о бомбардировках Югославии в 1999 г., заявив, что «ящик Пандоры» был открыт нападением на Сербию. «Когда тогда Запад действовал военными методами, говорили о демократии и правах человека. Когда сегодня другие государства действуют аналогичным образом, внезапно заговорили о нарушении международного права», – заявил Вучич.
Касаясь отношений с крупными державами, сербский лидер отметил, что его страну уважают во многих частях света, однако великие державы не любят, когда малые государства ведут себя независимо. По его словам, у Сербии «вполне приличные отношения» с администрацией Трампа, но страна не находится в центре американского внимания.