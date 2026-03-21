Лавров: США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
Вашингтон пытается вытеснить Москву со всех мировых энергетических рынков. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в новом выпуске программы «Вспомнить все».
Лавров отметил, что США заботятся только о своем благополучии и официально подчеркивают, что «им никто не указ». Страна готова отстаивать свои интересы любыми способами, включая госперевороты, похищения или убийства руководителей государств, у которых есть необходимые природные ресурсы.
По его словам, американские коллеги говорят об урегулировании на Украине и открытии экономических перспектив, но Россию вытесняют с энергетических рынков. Если Москва готова на своей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять Вашингтону то, что его интересует, то и США должны учитывать российские интересы. Пока российская сторона этого не видит, заключил Лавров.
20 марта «Ведомости» со ссылкой на ежегодный доклад разведывательного сообщества правительства США писали, что Вашингтон рассматривает Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан в качестве основных угроз своей безопасности. Отмечается, что эти страны ведут исследования и разработки широкого спектра новых, передовых или традиционных ракетных систем доставки с ядерными и обычными боеголовками, способных нанести удар по американской территории.