Вашингтон включил Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан в список главных угроз
Соединенные Штаты рассматривают пять государств в качестве основных угроз своей безопасности: Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан. Об этом говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества правительства США.
«Китай, Россия, Северная Корея, Иран и Пакистан ведут исследования и разработки широкого спектра новых, передовых или традиционных ракетных систем доставки с ядерными и обычными боеголовками, способных нанести удар по территории США» – говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется межконтинентальным баллистическим ракетам. В частности, подчеркивается, что Северная Корея уже успешно провела испытания МБР, способных достичь любой точки на территории США.
По информации разведывательного сообщества, Иран до начала американской операции «Эпическая ярость» разрабатывал ракеты-носители космического назначения, которые могли бы быть использованы для создания боеспособной МБР к 2035 г. в случае принятия Тегераном соответствующего решения.
Согласно оценкам американской разведки, страны-разработчики продолжат уделять приоритетное внимание созданию передовых ракетных систем. При этом их вооруженные силы, как ожидается, будут сочетать высокотехнологичные ракеты с более дешевыми расходуемыми системами – такими как беспилотники одностороннего поражения, – чтобы создавать дополнительную нагрузку на американскую противоракетную оборону.
По прогнозам разведсообщества, к 2035 г. количество ракет, угрожающих территории США, возрастет с нынешних более чем 3000 до более чем 16000.
Бывший руководитель центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США Джо Кент, ушедший в отставку после начала войны с Ираном, заявил, что Иран не был на грани обретения ядерного оружия к моменту начала военной операции США.