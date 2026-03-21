Главная / Политика /

Росавиация ограничила работу трех московских аэропортов

Ведомости

В трех московских аэропортах ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация.

В «Шереметьево» прием и выпуск воздушных судов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В связи с временными ограничениями возможны корректировки в расписании части рейсов.

В «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В «Шереметьево» 21 марта в 10:00 вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов, их сняли в 11:44.

Силами ПВО на подлете к Москве с вечера 20 марта сбили уже 54 вражеских БПЛА, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

