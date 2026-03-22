В Брянской области при атаке ВСУ ранен сотрудник сельхозпредприятия
В Брянской области в селе Сачковичи Климовского района один человек пострадал в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Удар FPV-дроном пришелся по территории сельхозпредприятия, ранения получил сотрудник комплекса. Мужчину доставили в больницу, ему оказывают медпомощь.
Как сообщило Минобороны, силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей.