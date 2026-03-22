Воздушное пространство Ирана будет недоступно для полетов еще неделю
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства страны, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.
Запрет на полеты будет действовать ориентировочно до 08:30 (11:30 мск) 29 марта. Исключение составят государственные, военные и санитарные рейсы, а также полеты по поиску и спасению, выполняемые по отдельным разрешениям.
Запрет действовал до утра 22 марта, но теперь продлен как минимум на неделю, уточнил собеседник агентства. Воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля после начала военной операции США и Израиля, под удары которых попали крупнейшие города страны, включая Тегеран.
Израиль закрыл воздушное пространство после превентивного удара по Ирану. Все гражданские аэропорты временно прекратили работу: взлеты и посадки приостановлены.