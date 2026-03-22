Politico: в ЕС боятся, что угодили в ловушку Орбана перед выборами

Ведомости

Демонстративное давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сыграло ему на руку накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране в следующем месяце. Такие опасение выразили европейские политики, пишет Politico.

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе вновь не смогли согласовать выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Блокирующую позицию сохранил Орбан. Как пишет издание, глава венгерского правительства увязал одобрение финансовой помощи Киеву с возобновлением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который был поврежден в результате авиаудара. Орбан обвиняет украинские власти в затягивании ремонта, в то время как в Киеве эти обвинения отвергают. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, он «никогда не слышал на саммите ЕС столь жесткой критики в чей-либо адрес».

Французский депутат Европарламента Хлоя Ридель заявила, что Евросоюзу следовало избегать конфронтации и дождаться результатов голосования. По ее словам, объединившись против Орбана, лидеры ЕС позволили ему представить себя на родине как единственного защитника национальных интересов.

Орбан заявлял, что Будапешт не поддержит решений в пользу Киева, пока Украина блокирует доступ страны к нефти. 19 марта Politico со ссылкой на источники сообщило, что на Орбана могут подать в суд из-за наложения вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро.

