Politico: в ЕС боятся, что угодили в ловушку Орбана перед выборами

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе вновь не смогли согласовать выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Блокирующую позицию сохранил Орбан. Как пишет издание, глава венгерского правительства увязал одобрение финансовой помощи Киеву с возобновлением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который был поврежден в результате авиаудара. Орбан обвиняет украинские власти в затягивании ремонта, в то время как в Киеве эти обвинения отвергают. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, он «никогда не слышал на саммите ЕС столь жесткой критики в чей-либо адрес».