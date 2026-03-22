Стубб рассказал о новом подходе США к внешней политике

Стубб рассказал о новом подходе США к внешней политикеВашингтон перестал быть «доброжелательным гегемоном»
Вашингтон сменил подход в отношениях с другими странами – теперь США стали непредсказуемыми. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph.
Прежде США были «доброжелательным гегемоном», пояснил финский лидер. Тогда Вашингтон сначала консультировался со своими союзниками, прежде чем вмешиваться в Ливии, Ираке и Афганистане, а также добивались одобрения Совета Безопасности ООН. Теперь Соединенные Штаты действовали в одиночку или совместно с Израилем, не информируя остальных союзников, отметил Стубб.
Стубб считает, что нельзя быть гегемоном без союзников и в этом заключается разница между Китаем и США. «У Китая не было союзников в том смысле, в каком они определяются в международных отношениях, в то время как у Соединенных Штатов всегда были союзники, и эти союзники позволяли Соединенным Штатам проецировать свою мощь», – сказал президент Финляндии.
Теперь США могут уменьшить свою способность проецировать силу по всему миру, потому что сейчас это «непредсказуемая держава», указал он. При этом Стубб верит, что «маятник в конце концов качнется обратно».
США начали совместную с Израилем операцию против Ирана 28 февраля на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров по ядерной программе. Вашингтон заподозрил Тегеран в разработке ядерного оружия, иранская сторона эти обвинения отрицала. Европейские страны и другие члены НАТО в целом поддержали войну, назвав Иран угрозой.
3 марта в МИД Ирана предупредили, что Тегеран назовет своей законной целью любую страну, которая присоединится к военной операции против него. Это заявление относилось, прежде всего, к Европе.