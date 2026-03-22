Дмитриев: противники России начинают больше ценить ее роль экспортера ресурсов
Противники России начинают больше ценить ее роль в качестве экспортера ресурсов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«По мере того, как мир вступает в эпоху дефицита и глобальные цепочки поставок рушатся, как партнеры, так и противники России будут еще больше ценить ее важнейшую роль в качестве топ-3 мировых поставщиков нефти, газа, гелия, удобрений, зерна и других товаров/продуктов первой необходимости», – написал он в X.
Дмитриев говорил после старта операций США и Израиля против Ирана, что Вашингтон начал лучше понимать ключевую роль российской нефти и газа. По его словам, российские энергоносители играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики.
9 марта цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превышала $119 за баррель, что стало максимумом с июня 2022 г. 19 марта Дмитриев допустил двукратный рост цены на нефть при выводе войск США из Ормуза: они могут достичь $200 за баррель.