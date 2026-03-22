Иран ударил по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»

Иранские силы нанесли удар по израильскому международному аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя иранской армии.

Удар был совершен беспилотниками Arash-2, дальность полета которого составляет 2000 км.

Накануне армия Ирана также ударила по аэропорту. Атака была совершена по военной инфраструктуре воздушной гавани, заявляли в Иране. По данным военных, дроны поразили топливные склады и места базирования самолетов – заправщиков истребителей ВВС Израиля. 

В тот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нарастить интенсивность ударов по Ирану. По его словам, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продолжать наступление до тех пор, пока любая угроза в отношении интересов Тель-Авива и Вашингтона в регионе не будет устранена.

