Политика

Песков: никто в Кремле не поминает Европу матерными словами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным ответил на вопрос, использовала ли Россия в адрес Европы нецензурные выражения, пишут «Вести».

По словам Пескова, в Москве европейские государства «матерными словами никто не поминает».

«Нет, никто из нас никогда никого матерными словами не поминает. Знаете, есть очень мудрое изречение одного мудрого дипломата: «Что такое дипломатия? Это способность послать человека к черту таким образом, чтобы он действительно собрался туда идти», – сказал представитель Кремля.

Financial Times сообщала, что помощник президента России Юрий Ушаков резко ответил приехавшему в Москву советнику президента Франции по национальной безопасности Эммануэлю Бонну и советнику Бертрану Бухвальтеру. В начале февраля французские чиновники пытались убедить Москву в том, что европейские союзники Киева должны иметь место за столом переговоров, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Ответ Ушакова был примерно таким: «Извините, но нет, не должны, идите вы», – заявил высокопоставленный европейский дипломат.

