Лидер демократов в конгрессе призвал к смене режима в США

Начало войны против Ирана уже привело к отставкам в администрации президента Трампа. С поста директора Национального контртеррористического центра США (NCC) ушел Джо Кент, который в своем прошении заявил, что Иран не представлял непосредственную угрозу для США, а их ввязывание в военные действия против Тегерана в конце февраля 2026 г. – результат давления Израиля и произраильского лобби. Позже стало известно, что Кент стал фигурантом уголовного расследования.