Лидер демократов в конгрессе призвал к смене режима в США

Ведомости

Политический режим в США следует сменить. С таким заявлением выступил лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис.

В своем сообщении Джеффрис указал, что президент США Дональд Трамп и его соратники развязали на Ближнем Востоке «безрассудную войну по собственному желанию». Это привело к резкому росту цен на ресурсы, а миллиарды тратятся впустую. 

«Наша страна стала менее безопасной. Нам необходима смена режима в Америке», – написал он в X.

28 февраля США и Израиль начали совместные военные операции против Ирана. Вашингтон и Тель-Авив заподозрили Тегеран в тайном производстве ядерного оружия. Иранская сторона отвергала эти заявления, а в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщали, что не располагают доказательствами того, что Иран создавал ядерное оружие.

Начало войны против Ирана уже привело к отставкам в администрации президента Трампа. С поста директора Национального контртеррористического центра США (NCC) ушел Джо Кент, который в своем прошении заявил, что Иран не представлял непосредственную угрозу для США, а их ввязывание в военные действия против Тегерана в конце февраля 2026 г. – результат давления Израиля и произраильского лобби. Позже стало известно, что Кент стал фигурантом уголовного расследования.

