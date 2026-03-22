Орбан: украинские спецслужбы прослушивали телефон Сийярто
Сотрудники украинских спецслужб занимались прослушкой мобильного телефона главы МИД Венгрии Петра Сийярто. Номер им предоставил один из венгерских журналистов, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети Facebook
«Прослушивание телефонных разговоров члена правительства является серьезным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто», – написал он.
5 марта президент Украины Владимир Зеленский также угрожал Орбану передать его номер телефона украинским военным. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – говорил украинский лидер.
В свою очередь, 7 марта Орбан заявил, что «это не сработает». Венгерский премьер посчитал, что угрозы Зеленского направлены не только лично ему, но и всей стране.