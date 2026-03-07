Орбан ответил на угрозы Зеленского фразой «это не сработает, прекратите»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского направлены не только лично ему, но и всей стране. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
«Вы угрожаете мне солдатами и через меня — всей Венгрии. Господин президент, это не сработает, прекратите», — сказал венгерский премьер.
В видеообращении Орбан слушает часть выступления Зеленского. В своей речи украинский лидер, не назвав конкретных имен, сообщил, что выделение Евросоюзом кредита Украине в размере 90 млрд евро задерживается из-за действий «одного человека».
Зеленский заявил, что может передать военным вооруженных сил Украины (ВСУ) номер Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине. В тот же день премьер-министр Венгрии заявил, что заставит Киев с помощью «политических и финансовых инструментов» открыть трубопровод «Дружба», через который российская нефть поступает на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. 6 марта Венгрия прекратила поставки бензина на Украину.
Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл говорил, что ЕК считает недопустимыми угрозы, которые Зеленский направил в адрес Орбана. «Не должно быть угроз в адрес государств – членов ЕС. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу», – сказал он.