Депутаты Госдумы проведут в апреле две региональные недели вместо одной
Депутаты Госдумы в начале апреля проведут две региональные недели вместо одной. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в нижней палате парламента.
Вместо запланированной с 30 марта по 5 апреля региональной недели депутаты будут работать в субъектах РФ, от которых они избраны, с 30 марта по 12 апреля. Один из собеседников связал изменение графика с проведением праймериз «Единой России».
Обычно депутаты проводят одну региональную неделю в месяц, однако в апреле они будут работать в Госдуме только две недели из пяти. Дополнительные региональные недели запланированы также с 27 апреля по 10 мая.
Долгие каникулы у депутатов бывают на новогодние и майские праздники, обычно это тоже называется работой в регионах. По текущему графику последнее пленарное заседание Госдумы VIII созыва назначено на 16 июля, после чего депутаты уйдут в отпуск примерно на полтора месяца. В начале сентября пройдут выборы в Госдуму IX созыва.
Текущая сессия нижней палаты началась 13 января. Она стартовала с совещания спикера парламента палаты Вячеслава Володина с руководителями пяти думских фракций. Они обсуждали основные направления работы в ближайшие полгода и законопроекты, которые планируется рассмотреть в приоритетном порядке.