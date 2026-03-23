МИД России призвал Израиль и США прекратить эскалацию конфликта с Ираном
РФ призывает США и Израиль завершить военную операцию против Ирана, чтобы в том числе нормализовать ситуацию в Ормузском проливе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», передает «РИА Новости».
«Мы призываем к прекращению всего этого конфликта, в первую очередь, агрессии американцев и израильтян против Ирана. Потому что то, что происходит в Ормузском проливе, – это непосредственные последствия этой незаконной акции. Как только будет прекращена война, то думаю, что и ситуация в Ормузском проливе нормализуется», – сказал дипломат.
23 марта газета The Jerusalem Post (JP) сообщила, что Вашингтон планирует начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк. По словам источников издания, высокопоставленные американские чиновники рассказали своим коллегами в Израиле и других странах, что у США «не может быть другой альтернативы», кроме как начать наземную операцию по захвату острова.
На острове Харк находятся иранские нефтяные объекты. Пропускная способность терминала оценивается в 7 млн баррелей в сутки. Комплекс позволяет стране швартовать до восьми танкеров одновременно. На острове также создана инфраструктура для перевалки нефти с судна на судно.