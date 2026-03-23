NYT: Израиль хотел спровоцировать восстание в Иране
Израиль перед началом операции в Иране рассчитывал, что сможет спровоцировать массовые беспорядки в стране за несколько дней. Разведка предполагала, что это приведет к свержению власти в исламской республике, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников США, Израиля и других стран.
По данным издания, глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа показал премьер-министру Биньямину Нетаньяху план ведения операции. Согласно этому документу, Израиль должен был оперативно мобилизовать иранскую оппозицию. Нетаньяху одобрил такой план, а в начале 2026 г. его представили высокопоставленным чиновникам администрации президента США Дональда Трампа.
Авторы материала подчеркнули, что такие намерения Израиля и США стали ключевой ошибкой при подготовке военной кампании. Иран не «взорвался изнутри», а начал в ответ атаковать военные базы, города, нефтяные объекты и суда в Персидском заливе.
22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что агрессия США и Израиля против Ирана способствуют консолидации иранского народа и его руководства. По его словам, в начале операции речь шла о смене режима в Иране, однако теперь очевидно, что каждое подобное действие лишь укрепляет единство иранского народа и его руководства. Песков также отметил, что Иран «достаточно активно» защищается от ударов по своей территории.