NYT: Израиль хотел спровоцировать восстание в Иране

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что агрессия США и Израиля против Ирана способствуют консолидации иранского народа и его руководства. По его словам, в начале операции речь шла о смене режима в Иране, однако теперь очевидно, что каждое подобное действие лишь укрепляет единство иранского народа и его руководства. Песков также отметил, что Иран «достаточно активно» защищается от ударов по своей территории.