Политика

Песков: агрессия против Ирана ведет к сплочению его народа и руководства

Агрессия США и Израиля против Ирана способствуют консолидации иранского народа и его руководства. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Иран «достаточно активно» защищается от ударов по своей территории.

«Мы видим, что, к сожалению, война имеет тенденцию к расширению своих границ. Мы с вами знаем, что в начале этой кампании, этой агрессии, речь шла все-таки о желании сменить режим в Тегеране. Но сейчас остается ясным одно – что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства», – подчеркнул Песков.

11 марта пресс-секретарь президента заявил, что Россия находится в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством Ирана и готова в меру своих возможностей оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке. 

5 марта Песков сообщил, что российская сторона не получала от Ирана обращений с просьбой об оказании помощи. 

