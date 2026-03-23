Российско-китайский форум предпринимателей пройдет в Москве в сентябре

По словам Титова, предыдущий форум состоялся в Сиане в ноябре 2025 г. и собрал около 500 участников с китайской стороны и 300 – с российской. Он отметил рост двустороннего товарооборота и выразил надежду, что предстоящая встреча будет не менее масштабной. «Двусторонний товарооборот наших стран с начала года заметно вырос, некоторая доля успеха в этом принадлежит и нашему форуму», – сказал Титов.