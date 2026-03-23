Российско-китайский форум предпринимателей пройдет в Москве в сентябре
VII Российско-китайский форум предпринимателей пройдет в Москве 10–12 сентября. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов по итогам встречи с китайскими коллегами.
По словам Титова, предыдущий форум состоялся в Сиане в ноябре 2025 г. и собрал около 500 участников с китайской стороны и 300 – с российской. Он отметил рост двустороннего товарооборота и выразил надежду, что предстоящая встреча будет не менее масштабной. «Двусторонний товарооборот наших стран с начала года заметно вырос, некоторая доля успеха в этом принадлежит и нашему форуму», – сказал Титов.
Зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун заявил, что новый пятилетний план развития Китая предполагает углубление сотрудничества с Россией. «Мы воспользуемся этим благоприятным ветром в предстоящую пятилетку, чтобы продвигать наши отношения на еще более глубокий и высокий уровень», – отметил он.
Титов также отметил, что стороны уже начали проработку возможности проведения совместной конференции двух стран по практическому использованию искусственного интеллекта.
2 февраля президент РФ Владимир Путин объявил 2026 и 2027 гг. годами сотрудничества России и Китая в сфере образования. В распоряжении главы страны пояснялось, что решение принято «в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений».