Песков: война на Ближнем Востоке должна была перейти к дипломатии еще вчера
Политико-дипломатическое урегулирование – единственный эффективный способ завершить конфликт США, Израиля и Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что ситуация должна еще вчера перейти в режим политико-дипломатического урегулирования. Это единственное, что может эффективно способствовать разрядке той катастрофически напряженной ситуации, которая сложилась сейчас в регионе», – сказал представитель Кремля.
22 марта министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News заявил, что для деэскалации на Ближнем Востоке может быть использована эскалация. По его словам, американские силы продолжат уничтожать иранские укрепления вдоль Ормузского пролива.
В тот же день президент США Дональд Трамп озвучил ультиматум Ирану. Он дал стране 48 часов на открытие Ормузского пролива. Американский лидер заявил, что он «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если этого не произойдет.