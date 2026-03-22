Бессент: США допускают усиление военного давления на Иран «для деэскалации»
Для деэскалации может быть использована эскалация. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News, комментируя ультиматум президента Дональда Трампа.
«Иногда для деэскалации необходимо усилить натиск», – сказал он.
Бессент заявил, что американские силы продолжат уничтожать иранские укрепления вдоль Ормузского пролива.
22 марта Трамп дал Ирану двое суток на решение по Ормузскому проливу. Трамп заявил, что он «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если пролив не будет открыт в течение 48 часов.
Bloomberg отметил, что, в отличие от атак на другие энергетические объекты, удар по иранскому энергетическому сектору сам по себе не будет иметь немедленных последствий для мировых поставок энергии.