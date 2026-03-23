Путин: в январе ВВП России упал на 2,1%Сокращение промпроизводство составило 0,8%
Внутренний валовый продукт (ВВП) России в январе сократился на 2,1%. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам.
Промпроизводство в стране, по его словам, сократилось на 0,8%.
«Правда, добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, это было еще до повышения цен на энергоносители в мире», – добавил президент.
Участие в совещании, как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принимают премьер-министр Михаил Мишустин, первый зампред правительства Денис Мантуров, зампред правительства Александр Новак, зампред правительства Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов. В заседании также участвуют председатель Банка России Эльвира Набиуллина и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.