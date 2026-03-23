Дмитриев: ЕС может потерять более 3 трлн евро из-за санкций против России
Потери стран Евросоюза (ЕС) после ведения санкций против российских энергоресурсов и увеличения цен на газ могут превысить 3 трлн евро к концу 2026 г., заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Поскольку цены на газ в ЕС выросли примерно на 100%, общие потери могут превысить 3 трлн евро к концу года, что приведет к деиндустриализации и краху», – написал он.
По словам Дмитриева, экономические потери ЕС уже превысили 1,5 трлн евро.
20 марта «РИА Новости» писало, что ЕС впервые с момента старта торговли не импортировал нефтепродукты из России. Данные о торговле государств публикуются с 1999 г. Лидерами поставок при этом стали Саудовская Аравия (877,5 млн евро), США (725 млн евро), Великобритания (346,7 млн евро), Индия (263,4 млн евро) и Сингапур (216,2 млн евро).
В начале марта президент РФ Владимир Путин говорил, что Москва может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки.