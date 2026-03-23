Колумбийский самолет с более 100 военными разбился в районе Пуэрто-Легисамо

23 марта самолет Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной в аэропорту «Ла-Гуардиа» Нью-Йорка. В результате пострадали четыре человека. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе. На борту самолета находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Предварительно, при столкновении два пилота были тяжело ранены. Сержант и офицер, находившиеся в машине, получили переломы. Их госпитализировали.