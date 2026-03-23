Колумбийский самолет с более 100 военными разбился в районе Пуэрто-Легисамо
Самолет Hercules C-130 военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии упал в районе Пуэрто-Легисамо. Об этом сообщил глава минобороны страны Педро Санчес в социальной сети X.
Он уточнил, что инцидент произошел в тот момент, когда самолет выполнял взлет с аэродрома. Министр уточнил, что военные подразделения уже находятся на месте происшествия, но подробности пока не установлены.
По данным радиостанции Caracol, на борту Hercules C-130 в момент падения находились более 100 военнослужащих.
