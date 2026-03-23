В Нью-Йорке при столкновении самолета с машиной пострадали четыре человека
Самолет Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной в аэропорту «Ла-Гуардиа» Нью-Йорка. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника.
Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе. На борту самолета находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Предварительно, при столкновении два пилота были тяжело ранены. Сержант и офицер, находившиеся в машине, получили переломы. Их госпитализировали.
Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование произошедшего. Аэропорт «Ла-Гуардиа» закрыли, рейсы приостановлены.
2 октября 2025 г. два самолета авиакомпании Delta Air Lines столкнулись в аэропорту Нью-Йорка. Правое крыло одного воздушного судна задело носовую часть второго. В результате незначительно пострадала стюардесса. После случившегося в аэропорту на несколько часов закрыли две рулежные дорожки.