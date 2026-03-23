Власти Колумбии подтвердили гибель 80 человек при крушении военного самолета
Власти Колумбии подтвердили гибель не менее 80 человек в результате крушения военно-транспортного самолета. Об этом пишет Turkiy Today со ссылкой на представителей вооруженных сил.
По неофициальным данным, число погибших может достигать 90. Около 20 выживших с ранениями получают медицинскую помощь в ближайших учреждениях.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что надеется на отсутствие роста числа жертв, и назвал произошедшее трагедией, «которая не должна была случиться». Он также указал на бюрократические препятствия в системе управления вооруженными силами, которые, по его словам, замедлили модернизацию военной техники.
23 марта самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии упал в районе Пуэрто-Легисамо. Глава минобороны страны Педро Санчес заявил, что инцидент произошел в тот момент, когда самолет выполнял взлет с аэродрома.
По данным радиостанции Caracol, на борту Hercules C-130 в момент падения находились более 100 военнослужащих.