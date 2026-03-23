ЕК отложила план запрета на импорт российской нефти

По ее словам, планирование носит ориентировочный характер и может корректироваться. При этом в ЕК заверили, что сохраняют приверженность к подготовке предложения. «Возвращение к импорту российской энергии означало бы повторение ошибки прошлого», – подчеркнула она, ссылаясь на позицию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).