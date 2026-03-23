ЕК отложила план запрета на импорт российской нефти
Еврокомиссия отложила представление плана по запрету импорта российской нефти, намеченное на 15 апреля. Новая дата пока не определена, сообщила представитель ЕК Ана Кайза Итконен.
По ее словам, планирование носит ориентировочный характер и может корректироваться. При этом в ЕК заверили, что сохраняют приверженность к подготовке предложения. «Возвращение к импорту российской энергии означало бы повторение ошибки прошлого», – подчеркнула она, ссылаясь на позицию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).
Решение было принято на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.
20 марта сообщалось, что ЕС в текущем году впервые полностью прекратил импорт российских нефтепродуктов. Крупнейшими поставщиками в Евросоюз стали Саудовская Аравия, США, Великобритания, Индия и Сингапур.
В декабре 2025 г. Европарламент также одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа. Согласно документу, поставки СПГ на спотовый рынок ЕС будут запрещены в начале 2026 г., а импорт трубопроводного газа планируется поэтапно прекратить к 30 сентября 2027 г.