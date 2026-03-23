Bloomberg: Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив
Иран начал взимать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, размер платежей может достигать $2 млн за один рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер – речь идет о фактическом «транзитном сборе», который пока не оформлен официально.
Некоторые суда уже согласились на такие выплаты, однако механизм их проведения, включая используемую валюту, остается неясным. Источники отмечают, что практика не является системной, но добавляет неопределенности для участников рынка.
По данным Bloomberg, Тегеран также рассматривает возможность формализации таких сборов в рамках возможных послевоенных договоренностей. Ранее в парламенте Ирана обсуждалась инициатива об обязательной плате за использование пролива.
24 марта Politico сообщила, что конференция по открытию Ормузского пролива может пройти в ближайшее время, а местом для ее проведения рассматривается Великобритания. По по информации медиакомпании, Лондон намерен способствовать формированию международной коалиции для обеспечения безопасного судоходства через пролив.