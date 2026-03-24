Великобритания может провести конференцию по открытию Ормузского пролива
Конференция по открытию Ормузского пролива может пройти в ближайшее время, а местом для ее проведения рассматривается Великобритания. Об этом сообщил изданию Politico неназванный британский чиновник.
По его словам, Лондон намерен способствовать формированию международной коалиции для обеспечения безопасного судоходства через пролив. Уже более 30 стран, включая ОАЭ, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление о готовности работать над «необходимыми мерами» по защите маршрута.
Как отметил источник, обсуждается проведение отдельной конференции по вопросам безопасности, которая может состояться в Лондоне или Портсмуте – базе Королевского флота.
Великобритания совместно с союзниками рассматривает различные варианты обеспечения безопасности, включая использование автономных систем поиска мин. При этом чиновник признал, что реализация таких мер затруднена на фоне продолжающихся боевых действий в регионе.
По данным Politico, ключевую роль в продвижении инициативы играют премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте, несмотря на скептицизм ряда союзников.
22 марта Иран заявил, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с «врагами исламской республики». Заявление прозвучало на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа, который пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если водная артерия не будет «полностью открыта» в течение 48 часов.