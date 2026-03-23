Дмитриев назвал визит депутатов Госдумы в США историческим
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал визит делегации Госдумы в США историческим событием. Об этом он написал в соцсети Х в ответ на пост конгрессвумен Анны Паулины Луны.
«Историческое событие! Спасибо, конгрессвумен Луна, за ваши усилия по налаживанию диалога по установлению мира», – отметил Дмитриев.
В посольстве РФ в Вашингтоне сообщали, что встречи инициировала Луна. Она представляет избирательный округ в штате Флорида и известна «своей активной поддержкой действующего американского президента» Дональда Трампа, отметили в дипмиссии.
О том, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время, 24 марта рассказали «Ведомостям» четыре источника. В Вашингтон для переговоров с американцами полетит группа из разных фракций, а возглавит делегацию зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов из «Единой России».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого говорил, что Кремль приветствует любые формы реанимации диалога с США.