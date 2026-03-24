Фон дер Ляйен: отказ от российского газа был для Европы болезненным

Глава Еврокомиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен выступая в австралийском парламенте заявила, что отказ от российского газа «за одну ночь» был «болезненным» для Европы.

«Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Фон дер Ляйен отметила, что были предупреждающие сигналы. Она предложила австралийским депутатам представить ситуацию, при которой Австралия была бы вынуждена прекратить продажу железной руды. По словам главы ЕК, Европе пришлось сделать подобное за одну ночь.

20 марта фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена пересматривать сроки постепенного отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ). Она подчеркнула, что Европа будет продолжать трансформацию энергетического сектора, переводя его на зеленую.

Импорт СПГ в страны Европы (включая Великобританию и Турцию) в январе – октябре 2025 г. увеличился на 30% в годовом выражении и достиг 105,4 млн т, говорилось в ноябрьском докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). В результате объем поставок за 10 месяцев уже превысил объем импорта за весь прошлый год (101,2 млн т). Сильнее всего импорт СПГ в Европе нарастили Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Турция и Великобритания, в то же время Франция закупки сократила.

