Дмитриев посчитал критичной ситуацию в энергетике Евросоюза
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен только сейчас начала понимать, что отказ от российских энергоносителей был критичным для энергетики Евросоюза, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Как и предсказывалось несколько недель назад, Урсула только сейчас признает, что "энергетический кризис критичен" для ЕС. Почему-то она до сих пор слишком медленно признает, что кризис критичен именно для ЕС, из-за своих фатальных <...> ошибок, связанных с отказом от российской энергетики», – написал он.
24 марта фон дер Ляйен подтвердила, что отказ от российского газа «за одну ночь» действительно был «болезненным» для Европы. Она отметила, что к этим последствиям также были предупреждающие сигналы. Глава ЕК предложила австралийским депутатам представить ситуацию, при которой Австралия была бы вынуждена прекратить продажу железной руды.
20 марта политик говорила, что ЕК не планирует пересматривать сроки постепенного отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ). По ее словам, Европа будет продолжать трансформацию энергетического сектора, переводя его на зеленую энергетику.